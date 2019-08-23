Аваков уволил начальников полиции в четырех областях

Фото: Арсен Аваков (УНИАН)

Уволены начальники полиции Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областей

В Украине принято решение об увольнение глав управлений Национальной полиции во Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что соответствующее решение принял министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Министр отметил, что ожидает от главы Национальной полиции Украины соответствующих представлений до конца сегодняшнего дня, 23 августа", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в августе в отставку ушел замглавы Нацполиции Константин Бушуев. Бушуев проработал в МВД 24 года.

Также сообщалось, что 19 августа президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя Службы безопасности Украины Житомирской области. Вместо Виктора Панасюка, который занимал должность с 2017 года, был назначен Олег Головаш, занимавший до этого должность заместителя начальника управления.

До этого Зеленский попросил сменить глав СБУ во Львовской и Волынской областях. Об этом президент заявил во время визита в Житомирскую область.