ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Аваков уволил начальников полиции в четырех областях

Новости » Политика    23.08.2019 - 14:51
Аваков уволил начальников полиции в четырех областях
Фото: Арсен Аваков (УНИАН)

Уволены начальники полиции Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областей

В Украине принято решение об увольнение глав управлений Национальной полиции во Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что соответствующее решение принял министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Министр отметил, что ожидает от главы Национальной полиции Украины соответствующих представлений до конца сегодняшнего дня, 23 августа", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в августе в отставку ушел замглавы Нацполиции Константин Бушуев. Бушуев проработал в МВД 24 года.

Также сообщалось, что 19 августа президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя Службы безопасности Украины Житомирской области. Вместо Виктора Панасюка, который занимал должность с 2017 года, был назначен Олег Головаш, занимавший до этого должность заместителя начальника управления.

До этого Зеленский попросил сменить глав СБУ во Львовской и Волынской областях. Об этом президент заявил во время визита в Житомирскую область.

СНБО обсудит создание Службы финансовых расследований Зеленский просит Авакова уволить руководство полиции Житомирской области
Новости Украины полицияАрсен Аваков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь