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В Киеве на получении взятки задержали чиновника и адвоката

Новости » Происшествия    12.09.2019 - 23:09
В Киеве на получении взятки задержали чиновника и адвоката
Фото: на месте задержания (kyiv.gp.gov.ua/)

Адвокат выступал посредником

В Киеве в четверг, 12 сентября, правоохранители задержали на получении неправомерной выгоды чиновника Гоструда и адвоката, который выступал посредником. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр столичной прокуратуры.

Как сообщается, руководитель одного из подразделений Генерального управления Гоструда в Киевской области требовал от одного из субъектов хозяйствования взятку в размере 60 тысяч гривен. За вознаграждение чиновник обещал не вносить в акт проверки выявленные нарушения.

Отмечается, что сразу после получения взятки правоохранители задержали чиновника и адвоката, который выступал посредником, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На данный момент решается вопрос об объявлении подозрения в совершении коррупционного преступления.

Также открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве сотрудники Госбюро расследований задержали на получении взятки заместителя начальника одного из отделов ГУ Национальной полиции в Харьковской области. Правоохранитель требовал и получил 2 тыс. долларов за закрытие уголовного дела.

Кроме того, в Киеве правоохранители на получении неправомерной выгоды задержали следователя Печерского управления полиции. Следователь получил 35 тыс. гривен за возвращение техпаспорта на мотоцикл, который был изъят за изготовление и использование поддельного документа.

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