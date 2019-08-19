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Зеленский назначил нового главу СБУ Житомирской области

Новости » Политика    19.08.2019 - 21:47
Зеленский назначил нового главу СБУ Житомирской области
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Место Виктора Панасюка занял Олег Головаш

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста главы Службы безопасности Украины в Житомирской области Виктора Панасюка и назначил на его место Олега Головаша. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующие указы президента были обнародованы в понедельник, 19 августа.

"Уволить Панасюка Виктора Степановича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области. Назначить Головаш Олега Олеговича начальником Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в указах №604/2019 и №605/2019.

До своего назначения Олег Головаш занимал должность заместителя начальника управления - начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Житомирской области.

Виктор Панасюк занимал должность начальника СБУ области с 3 мая 2017 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский распорядился сменить глав Службы безопасности в трех областях - Львовской, Волынской и Житомирской. Кроме этого, во время визита в Житомирскую область президент Украины заявил о необходимости уволить руководство полиции Житомирской области.

Также, сообщалось, что перед визитом Зеленского житомирского чиновника шантажировали "компроматом". Глава общественного совета при Житомирской ОГА угрожал распространить якобы видео-компромат о директоре лесхоза накануне визита президента.

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