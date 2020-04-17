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У Житомирській області під час загорання трави вогонь перекинувся на селище

Новини » Надзвичайні події     17.04.2020 - 09:26
У Житомирській області під час загорання трави вогонь перекинувся на селище
Іллюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

Вогонь пошкодив 8 будинків та встиг пройти 80 га трав’яного настилу

У четвер, 16 квітня, у Житомирській області у результаті загоряння сухої трави, вогонь пошкодив 8 будинків селища Новосілка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, загоряння сухої трави виникло о 16:56 поблизу с. Новосілка Радомишльського району. У результаті чого пожежа розповсюдилась на будинки та споруди с. Новосілка. Так, вогонь пошкодив 3 житлових та 5 нежитлових відселених будинків.

Як зазначається, о 19 годині вечора пожежники ліквідували вогонь, який встиг пройти 80 га трав’яного настилу та 2 га лісового масиву.

Нагадаємо, у Житомирській області лісова пожежа, яка сталася через підпал сухостою, наблизився до села Рудня. На території області в екосистемах вже зареєстровано десятки пожеж.

Крім того, станом на сьогодні пожежі, що вчора знов виникли в Чорнобильській зоні, повністю потушили. На ділянках тлінь продовжують працювати пожежно-рятувальні бригади, фахівці моніторять ситуацію.

А також президент Володимир Зеленський прокоментував пожежу в Чорнобильській зоні.

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Новини України Житомирпожежа
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