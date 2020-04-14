В Житомирской области из-за возгорания сухой травы сгорела улица из 27 домов

В селе Борятин Житомирской области в результате возгорания сухой травы сгорела улица из 27 домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар возник утром 13 апреля в поле вблизи Борятина. Около 13:20 в результате сильных порывов ветра пожар перешел на населенный пункт.

"Огонь фронтом 500 м мгновенно перекинулся на населенный пункт Борятин и охватил 27 зданий, расположенных на одной улице возле поля. Среди них 16 жилых домов (12 из них пустоты) и 11 хозяйственных построек", - сообщили в ГСЧС.

Пожар был локализован в 14:43, ликвидирован в 20:20. Огнем пройдено 13 га территории.

"Один из спасателей при тушении пожара получил ожоги верхних дыхательных путей и госпитализирован в реанимационное отделение Чудновского больницу", - сообщили спасатели.

Всего при тушении пожара были задействованы 53 человек личного состава ГСЧС, а также 15 единиц пожарной техники. Во время пожара спасены 71 здание - 28 жилых домов и 43 хозяйственных здания. На месте происшествия остается 3 автоцистерны для патрулирования.

Фото: пожар в Борятине (zt.dsns.gov.ua)

Напомним, на данный момент в Украине уже 10 день продолжаются масштабные пожары в Чернобыльской зоне. Отмечается, что к тушению пожаров привлечено 415 человек и 98 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне подходит к хранилищам с высокоактивными радиоактивными отходами. В Министерстве внутренних дел заявили, что все три хранилища отработанного ядерного топлива находятся в безопасности.