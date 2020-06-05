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В Житомирской области усилят карантин

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Глава Житомирской ОГА инициирует усиление карантинных мер

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко инициирует усиление карантинных мер и непереход Житомирской области на очередной этап ослабления карантина. Региональная комиссия примет соответствующее решение.

Об этом Бунечко заявил во время брифинга.

Также на заседании комиссии ТЭБ и ЧС будут рассматривать:

  • невозможность открытия в ближайшее время ресторанов на территории области;
  • проведение богослужений при условии соблюдения жестких карантинных мероприятий;
  • проверку пассажирских перевозок правоохранителями на предмет соблюдения карантинных ограничений;
  • проверку рынков и магазинов по выполнению всех карантинных мероприятий.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации рестораны Киева пока не будут открывать для посетителей внутри.

РБК-Украина писало, что по состоянию на сегодня, Киев и еще пять областей не проходят по показателям заболеваемости к очередному смягчению карантина.

Автор: Анастасия Рокитна

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