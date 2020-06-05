В Житомирской области усилят карантин

Глава Житомирской ОГА инициирует усиление карантинных мер
Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко инициирует усиление карантинных мер и непереход Житомирской области на очередной этап ослабления карантина. Региональная комиссия примет соответствующее решение.
Об этом Бунечко заявил во время брифинга.
Также на заседании комиссии ТЭБ и ЧС будут рассматривать:
Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации рестораны Киева пока не будут открывать для посетителей внутри.
РБК-Украина писало, что по состоянию на сегодня, Киев и еще пять областей не проходят по показателям заболеваемости к очередному смягчению карантина.
Автор: Анастасия Рокитна