В Житомирской области усилят карантин

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко инициирует усиление карантинных мер и непереход Житомирской области на очередной этап ослабления карантина. Региональная комиссия примет соответствующее решение.

Об этом Бунечко заявил во время брифинга.

Также на заседании комиссии ТЭБ и ЧС будут рассматривать:

невозможность открытия в ближайшее время ресторанов на территории области;

проведение богослужений при условии соблюдения жестких карантинных мероприятий;

проверку пассажирских перевозок правоохранителями на предмет соблюдения карантинных ограничений;

проверку рынков и магазинов по выполнению всех карантинных мероприятий.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации рестораны Киева пока не будут открывать для посетителей внутри.

РБК-Украина писало, что по состоянию на сегодня, Киев и еще пять областей не проходят по показателям заболеваемости к очередному смягчению карантина.