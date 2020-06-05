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Киев и еще семь областей не готовы ослабить карантин

Новости » Коронавирус     05.06.2020 - 10:28
Киев и еще семь областей не готовы ослабить карантин
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Эпидситуация в этих регионах не позволяет возобновить работу залов кафе и ресторанов

Киев и еще пять областей не проходят по показателям заболеваемости к очередному смягчению карантина. Донецкая и Луганская область не проходит по числу тестирований на коронавирус.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Олег Ляшко, передает РБК-Украина.

Он напомнил, что с сегодняшнего дня ресторанам и кафе разрешается принимать посетителей не только на летних площадках, но и внутри помещения.

"В то же время, по индикаторам у нас сегодня не проходят по заболеваемости - Киев, Волынская, Житомирская, Львовская, Ровенская область и Черновцы. И по тестированию не проходит Донецк, Луганск почти проходит", - сообщил Ляшко.

По его словам, комиссии ТЭБиЧС в указанных регионах должны запретить ресторанам смягчать ограничения, поскольку не были достигнуты соответствующие эпидемические критерии.

"В случае, если эти заведения будут открываться - это будет нарушение постановления о введении адаптивного карантина на территории Украины", - отметил Ляшко.

С сегодняшнего дня в Украине начался очередной этап ослабления карантина, в частности, разрешается работа залов заведений общественного питания с некоторыми ограничениями.

В то же время сообщалось, что столица Украины не сможет смягчить карантин, поскольку в течение недели фиксировалось резкое увеличение больных COVID-19.

Напомним, последние двое суток число больных в Украине существенно увеличилось, вчера заболели 588 человек, сегодня - 553.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Олег Ляшкокарантин
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