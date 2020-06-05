У Житомирській області посилять карантин

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко ініціює посилення карантинних заходів і неперехід Житомирській області на черговий етап ослаблення карантину. Регіональна комісія прийме відповідне рішення.

Про це Бунечко заявив під час брифінгу.

Також на засіданні комісії ТЕБ та НС будуть розглядати:

неможливість відкриття найближчим часом ресторанів на території області;

проведення богослужінь за умови дотримання жорстких карантинних заходів;

перевірку пасажирських перевезень правоохоронцями на предмет дотримання карантинних обмежень;

перевірку ринків і магазинів по виконанню всіх карантинних заходів

Нагадаємо, у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації ресторани Києва поки не будуть відкривати для відвідувачів всередині.

РБК-Україна писало, що станом на сьогодні, Києва і ще п'ять областей не проходять за показниками захворюваності до чергового пом'якшення карантину.