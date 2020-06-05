У Житомирській області посилять карантин

Голова Житомирської ОДА ініціює посилення карантинних заходів
Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко ініціює посилення карантинних заходів і неперехід Житомирській області на черговий етап ослаблення карантину. Регіональна комісія прийме відповідне рішення.
Про це Бунечко заявив під час брифінгу.
Також на засіданні комісії ТЕБ та НС будуть розглядати:
Нагадаємо, у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації ресторани Києва поки не будуть відкривати для відвідувачів всередині.
РБК-Україна писало, що станом на сьогодні, Києва і ще п'ять областей не проходять за показниками захворюваності до чергового пом'якшення карантину.
Автор: Анастасия Рокитна