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В Житомирской области усилят карантин

Новости » Коронавирус     05.06.2020 - 13:43
В Житомирской области усилят карантин
Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)

Глава Житомирской ОГА инициирует усиление карантинных мер

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко инициирует усиление карантинных мер и непереход Житомирской области на очередной этап ослабления карантина. Региональная комиссия примет соответствующее решение.

Об этом Бунечко заявил во время брифинга.

Также на заседании комиссии ТЭБ и ЧС будут рассматривать:

  • невозможность открытия в ближайшее время ресторанов на территории области;
  • проведение богослужений при условии соблюдения жестких карантинных мероприятий;
  • проверку пассажирских перевозок правоохранителями на предмет соблюдения карантинных ограничений;
  • проверку рынков и магазинов по выполнению всех карантинных мероприятий.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации рестораны Киева пока не будут открывать для посетителей внутри.

РБК-Украина писало, что по состоянию на сегодня, Киев и еще пять областей не проходят по показателям заболеваемости к очередному смягчению карантина.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины карантинЖитомир
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