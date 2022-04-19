В Житомирской области священнику УПЦ МП сообщили о подозрении в коллаборационизме
Прокуратура объявила о подозрении в коллаборационной деятельности священнику УПЦ МП в Новоград-Волынском районе Житомирской области. Он публично призывал поддерживать решения и действия России, которая напала на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Житомирской областной прокуратуры.
"Установлено, что 64-летний настоятель церкви Московского патриархата в Новоград-Волынском районе, в марте этого года, днем, во время общения на улице с местными жителями, давал им "ценные" наставления, как на самом деле нужно воспринимать широкомасштабное вторжение российской армии", - говорится в сообщении.
Подозреваемый пытался убедить общину в том, что власти РФ прислали своих военных освободить украинцев от нацистов и бандеровцев, а также защитить русскоязычное население братского народа.
Кроме того, священник утверждал, что убивают мирных жителей и разрушают их дома не русские войска, а украинские вооруженные силы.
Напомним, Ивано-Франковск требует от Рады и Зеленского запретить УПЦ Московского патриархата.
Мы также писали о том, что в Киеве священника задержали за сотрудничество с оккупантами. При этом УПЦ МП отрицает его принадлежность.
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