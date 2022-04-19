В Житомирской области священнику УПЦ МП сообщили о подозрении в коллаборационизме

Прокуратура объявила о подозрении в коллаборационной деятельности священнику УПЦ МП в Новоград-Волынском районе Житомирской области. Он публично призывал поддерживать решения и действия России, которая напала на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Житомирской областной прокуратуры.

"Установлено, что 64-летний настоятель церкви Московского патриархата в Новоград-Волынском районе, в марте этого года, днем, во время общения на улице с местными жителями, давал им "ценные" наставления, как на самом деле нужно воспринимать широкомасштабное вторжение российской армии", - говорится в сообщении.

Подозреваемый пытался убедить общину в том, что власти РФ прислали своих военных освободить украинцев от нацистов и бандеровцев, а также защитить русскоязычное население братского народа.

Кроме того, священник утверждал, что убивают мирных жителей и разрушают их дома не русские войска, а украинские вооруженные силы.