Ивано-Франковск требует от Рады и Зеленского запретить УПЦ Московского патриархата
Городской совет Ивано-Франковска требует запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата. Соответствующие обращения направлены Верховной раде и президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.
"На внеочередной сессии Ивано-Франковского городского совета обратились к президенту Украины и председателю ВРУ с требованием прекратить деятельность УПЦ (МП) в Украине", - отметил он.
В обращении говорится, что так называемые "гонения" церкви Московского патриархата стали одной из официальных причин Москвы для вторжения в Украину, однако уже 16 епископов отказались поминать патриарха РПЦ Кирилла и стремятся к независимости.
"Сегодня в определяющий период своей истории украинское государство должно утвердительно и последовательно стоять на своей защите. Все государственные учреждения, как и Вооруженные силы Украины, должны защищать суверенитет Украины. Россия отчаянно пытается сохранить эту свою область влияния на головы и души украинцев и сохранить важного разрушительного агента на территории Украины. Мы считаем, что именно сейчас настало время, чтобы остановить враждебную деятельность Русской православной церкви на территории Украины", - говорится в документе.
Также депутаты напомнили, что в Раде зарегистрирован законопроект №7204 "О запрете Московского патриархата на территории Украины".
Напомним, ранее сообщалось, что священники УПЦ Московского патриархата требуют созвать международный церковный трибунал для предстоятеля РПЦ Кирилла.
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