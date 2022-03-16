В Киеве священник был задержан за сотрудничество с оккупантами. УПЦ (МП) отрицает его принадлежность
Киевские правоохранители задержали священнослужителя Украинской православной церкви (МП) Онуфрия за переписку с российскими военными.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост в Facebook фотографа Яна Доброносова.
Сторонника оккупантов задержали в собственном доме. Во время обыска в его телефоне была обнаружена переписка с представителями страны-агрессора, в которой обсуждалось будущее наступление врага на Киев.
Впоследствии на задержание отреагировали в УПЦ (МП). Ее синодальный информационно-просветительский отдел отверг принадлежность Онуфрия к церкви. Правда, ссылаясь на информацию Нацполиции о задержании российского диверсанта.
"Киевская Митрополия сообщает, что в штате Украинской Православной Церкви иеромонаха Онуфрия с мирским именем Сергей Тарасов не существует и Украинская Православная Церковь к нему не имеет отношения", – заявили в УПЦ (МП).
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