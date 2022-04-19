У Житомирській області священнику УПЦ МП повідомили про підозру у колабораціонізмі
Прокуратура оголосила про підозру у колабораційній діяльності священику УПЦ МП у Новоград-Волинському районі Житомирської області. Він публічно закликав підтримувати рішення і дії Росії, яка напала на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Житомирської обласної прокуратури.
"Встановлено, що 64-річний настоятель церкви Московського патріархату в Новоград-Волинському районі, в березні цього року, вдень, під час спілкування на вулиці з місцевими жителями, давав їм "цінні" настанови, як насправді потрібно сприймати широкомасштабне вторгнення російської армії", - йдеться в повідомленні.
Підозрюваний намагався переконати громаду в тому, що влада РФ надіслала своїх військових звільнити українців від нацистів і бандерівців, а також захистити російськомовне населення братнього народу.
Крім того, священник стверджував, що вбивають мирних жителів і руйнують їхні будинки не російські війська, а українські збройні сили.
Нагадаємо, Івано-Франківськ вимагає від Ради і Зеленського заборонити УПЦ Московського патріархату.
Ми також писали про те, що в Києві священника затримали за співпрацю з окупантами. При цьому УПЦ МП заперечує його приналежність.
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