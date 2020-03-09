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У Житомирській області при зіткненні двох автомобілів загинули 4 людей

Новини » Надзвичайні події     09.03.2020 - 12:44
У Житомирській області при зіткненні двох автомобілів загинули 4 людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті ДТП в Житомирській області постраждала одна людина

У Житомирській області зіткнулися два автомобілі, в результаті чого загинули троє дорослих і однорічна дитина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також, в результаті ДТП постраждала одна людина.

"9 березня о 4:22 любарські рятувальники залучалися до ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди за участю двох легковиків "Део Ланос" та "БМВ-523", що сталася на трасі Житомир - Чернівці в смт Любар", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Полтаві водій автомобіля Volkswagen Passat намагався втекти від поліцейських, але не впорався з керуванням та влетів у відбійник. В результаті інциденту постраждав сам водій і його пасажир.

Раніше РБК-Україна писало, що під Полтавою зіткнулися маршрутка, автобус і вантажівка, в результаті чого постраждали п'ять людей.

Раніше повідомлялося, що в Харкові водій автомобіля Mitsubishi скоїв наїзд на двох пішоходів на проспекті Льва Ландау. Від отриманих травм пішоходи загинули. Їх особи встановлюються. ДТП сталося 14 лютого близько 15 години.

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