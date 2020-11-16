ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Житомирской области секретаря ТИК подозревают в нарушении избирательного права

Хорошевского район, Понедельник 16 ноября 2020 16:23
В Житомирской области секретаря ТИК подозревают в нарушении избирательного права
Фото: наручники (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Житомирской области секретаря территориальной избирательной комиссии подозревают в нарушении избирательного права. Секретарю Хорошковской ТИК теперь грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

По данным правоохранителей, в середине сентября 34-летняя жительница Хорошковского района была признана кандидатом в депутаты по одному из округов ОТГ, но секретарь ТИК, когда формировала список депутатов, не включила в него упомянутую кандидатку.

"Это обстоятельство привело к отсутствию фамилии заявительницы в избирательных бюллетенях и, соответственно, препятствование свободному осуществлению избирательного права гражданами Украины", - пояснили в МВД.

Секретарю ТИК уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, вчера в семи городах Украины состоялся второй тур местных выборов. Вчера полиция возбудила 7 уголовных дел за нарушения на выборах, больше всего нарушений было в Одесской области.

Кроме того, вчера наблюдатели гражданской сети ОПОРА зафиксировали нарушение карантина во время голосования во втором туре выборов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Медицина нарушенияЗакон

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь