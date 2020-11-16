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У Житомирській області секретаря ТВК підозрюють в порушенні виборчого права

Хорошівський район, Понеділок 16 листопада 2020 16:23
У Житомирській області секретаря ТВК підозрюють в порушенні виборчого права
Фото: наручники (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Житомирській області секретаря територіальної виборчої комісії підозрюють у порушенні виборчого права. Секретарю Хорошківської ТВК тепер загрожує до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

За даними правоохоронців, у середині вересня 34-річна жителька Хорошківського району була визнана кандидатом у депутати по одному з округів ОТГ, але секретар ТВК, коли формувала список депутатів, не включила до нього згадану кандидатку.

"Ця обставина призвела до відсутності прізвища заявниці у виборчих бюлетенях та, відповідно, перешкоджання вільному здійсненню виборчого права громадянами України", - пояснили в МВС.

Секретареві ТВК вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Нагадаємо, вчора у семи містах України відбувся другий тур місцевих виборів. Вчора поліція порушила 7 кримінальних справ через порушення на виборах, найбільше порушень було в Одеській області.

Крім того, вчора спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували порушення карантину під час голосування у другому турі виборів.

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