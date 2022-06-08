В Житомирской области разоблачили агента разведки России. Ей грозит пожизненное

Согласно данным следствия, впервые женщину "приметили" на одном из запрещенных в Украине сайтов, где она демонстрировала агрессивную пророссийскую позицию. Военная разведка России завербовала ее и присвоила ей псевдоним "Победа".

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, преступница получила инструкции от своих кураторов по способам сбора и передачи необходимых им данных.

"Это была чрезвычайно важная для российской разведки информация, поскольку через это село двигались силы ВСУ, которые выбивали врага с временно оккупированных территорий", - добавляет пресс-служба СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили средства связи с кураторами. Женщина признала факт сотрудничества с вражеской разведкой.

Ей грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Фото: в Житомирской области разоблачили агентку разведки России (фото ssu.gov.ua)