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В Житомирской области разоблачили агента разведки России. Ей грозит пожизненное

Фото: в Житомирской области разоблачили агентку разведки России (фото ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Житомирской области сотрудники СБУ задержали агента разведки России. Женщина передавала врагу информацию о наших военных на территории региона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Согласно данным следствия, впервые женщину "приметили" на одном из запрещенных в Украине сайтов, где она демонстрировала агрессивную пророссийскую позицию. Военная разведка России завербовала ее и присвоила ей псевдоним "Победа".

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, преступница получила инструкции от своих кураторов по способам сбора и передачи необходимых им данных.

"Это была чрезвычайно важная для российской разведки информация, поскольку через это село двигались силы ВСУ, которые выбивали врага с временно оккупированных территорий", - добавляет пресс-служба СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили средства связи с кураторами. Женщина признала факт сотрудничества с вражеской разведкой.

Ей грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Фото: в Житомирской области разоблачили агентку разведки России (фото ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала коллаборанта, который сотрудничал с российскими спецслужбами и создавал СМИ для распространения пропаганды РФ в Украине.

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