Создавал пророссийские СМИ. В Киеве арестовали агента РФ

Сотрудники СБУ задержали коллаборанта, сотрудничавшего с российскими спецслужбами. Он создавал СМИ для распространения пропаганды РФ в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным правоохранителей, злоумышленник создал более 20 СМИ, в которых оправдывали вторжение российских войск на территорию Украины и распространяли ложную информацию о деятельности ВСУ. Около 2,2 млн уникальных пользователей заходили на новосозданные СМИ каждый месяц.

Украинские правоохранители уже задержали агента и сообщили ему о подозрении. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет с возможной конфискацией имущества за распространение российской пропаганды.