В Житомирській області викрили агентку розвідки Росії. Їй загрожує довічне

Згідно з даними слідства, вперше жінку “примітили” на одному з заборонених в Україні сайтів, де вона демонструвала агресивну проросійську позицію. Військова розвідка Росії завербувала її й присвоїла їй псевдонім "Побєда".

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, злочинниця отримала інструкції від власних кураторів щодо способів збору й передачі необхідних їм даних.

"Це була надзвичайно важлива для російської розвідки інформація, оскільки через це село рухалися сили ЗСУ, які вибивали ворога з тимчасово окупованих територій", - додає пресслужба СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили засоби зв’язку з кураторами. Жінка визнала факт співпраці з ворожою розвідкою.

Їй загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Фото: в Житомирській області викрили агентку розвідки Росії (ssu.gov.ua)