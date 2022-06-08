В Житомирській області викрили агентку розвідки Росії. Їй загрожує довічне

В Житомирській області співробітники СБУ затримали агентку розвідки Росії. Жінка передавала ворогу інформацію про наших військових на території регіону.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
Згідно з даними слідства, вперше жінку “примітили” на одному з заборонених в Україні сайтів, де вона демонструвала агресивну проросійську позицію. Військова розвідка Росії завербувала її й присвоїла їй псевдонім "Побєда".
З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, злочинниця отримала інструкції від власних кураторів щодо способів збору й передачі необхідних їм даних.
"Це була надзвичайно важлива для російської розвідки інформація, оскільки через це село рухалися сили ЗСУ, які вибивали ворога з тимчасово окупованих територій", - додає пресслужба СБУ.
Під час обшуків правоохоронці виявили засоби зв’язку з кураторами. Жінка визнала факт співпраці з ворожою розвідкою.
Їй загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.
Фото: в Житомирській області викрили агентку розвідки Росії (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала колаборанта, який співпрацював з російськими спецслужбами й створював ЗМІ для поширення пропаганди РФ в Україні.
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