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В Житомирской области подтвердили новые случаи коронавируса

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 20:40
В Житомирской области подтвердили новые случаи коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус выявили у жителей Бердичева и Малина

В Житомирской области вечером 26 марта подтвердили два новых случая коронавируса COVID-19. Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, новые случаи заболевания подтвердили у жителей Бердичева и Малина. В обоих случая на данный момент определяются контактные лица.

"В Бердичеве заболевания установили у мужчины 1972 года рождения. Перед госпитализацией больному было осуществлено быстрый тест, который не выявил коронавирус. Пациента было госпитализировано 23 марта в инфекционное отделение Бердичевской городской больницы, до этого находился на самоизоляции. В Малине коронавирус нашли у мужчины 1964 года. Поступил в Малинскую городскую больницу 25 марта, до этого наблюдался у частного семейного врача. На момент обращения к врачу, проявлений болезни не отображалось. Из-за ухудшения своего состояния, доставлен в инфекционное отделение", - сообщил Бунечко.

Таким образом в Житомирской области количество инфицированных коронавирусом выросло до четырех. До этого заболевания были выявлены у жителей Радомышля.

Отметим, по последним официальным данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 26 марта, в Украине подтверждены 156 случаев коронавируса. Из них 5 - летальные.

Также сообщалось, что в Тернопольской области число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 24.

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