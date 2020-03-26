В Житомирській області підтвердили нові випадки коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус виявили у жителів Бердичева та Малина

В Житомирській області ввечері 26 березня підтвердили два нових випадки коронавірусу COVID-19. Про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, нові випадки захворювання підтвердили у жителів Бердичева та Малина. В обох випадках на даний момент визначаються контактні особи.

"У Бердичеві захворювання встановили у чоловіка 1972 року народження. Перед госпіталізацією хворого було здійснено швидкий тест, який не виявив коронавірус. Пацієнта було госпіталізовано 23 березня в інфекційне відділення Бердичівської міської лікарні, до цього перебував на самоізоляції. В Малині коронавірус знайшли у чоловіка 1964 року. Вступив в Малинскую міську лікарню 25 березня, до цього спостерігався у приватного сімейного лікаря. На момент звернення до лікаря, проявів хвороби не відображалося. Із-за погіршення свого стану, доставлений в інфекційне відділення", - повідомив Бунечко.

Таким чином в Житомирській області кількість інфікованих коронавірусом зросла до чотирьох. До цього захворювання були виявлені у жителів Радомишля.

Зазначимо, за останніми офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 26 березня, в Україні підтверджено 156 випадків коронавірусу. З них 5 - летальні.

Також повідомлялося, що в Тернопільській області кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом зросло до 24.