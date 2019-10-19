В Житомирской области перекрывали трассу на Польшу

В Лугинском районе Житомирской области перекрывали трассу на Польшу в знак протеста против задолженностей по зарплате учителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что с утра учителя перекрыли международную трассу М-07 Киев-Ковель-Ягодин, которая ведет в польский Люблин. Причиной акции стала задолженность по зарплате с июля 2019 года. В частности, около сотни человек с плакатами заблокировали дорогу.

Фото: акция в Житомирской области (zhitomir.info)

Как отметили в полиции, около полудня акция завершилась, и движение было полностью восстановлено.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские учителя могут не получить прибавку к зарплате в следующем году. В частности, образовательный комитет предлагал бюджетному комитету Верховной рады увеличить расходы на зарплаты на 5,1 миллиарда гривен, но это предложение отклонили.

Отметим, ранее стало известно, что русскоязычные школы в Украине перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. По словам министра образования Анны Новосад, школы с обучением на языках меньшинств, которые относятся к Европейскому союзу, перейдут на украинский с сентября 2023 года.