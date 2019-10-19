У Житомирській області перекривали трасу на Польщу

В Лугинському районі Житомирської області перекривали трасу на Польщу в знак протесту проти заборгованостей по зарплаті вчителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що з ранку вчителі перекрили міжнародну трасу М-07 Київ-Ковель-Ягодин, яка веде в польський Люблін. Причиною акції стала заборгованість по зарплаті з липня 2019 року. Зокрема, близько сотні людей з плакатами заблокували дорогу.

Фото: акція в Житомирській області (zhitomir.info)

Як зазначили в поліції, близько полудня акція завершилася, і рух було повністю відновлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські вчителі можуть не отримати надбавку до зарплати в наступному році. Зокрема, освітній комітет пропонував бюджетному комітету Верховної ради збільшити видатки на зарплати на 5,1 мільярда гривень, але це пропозицію відхилили.

Зазначимо, раніше стало відомо, що російськомовні школи в Україні перейдуть на навчання українською мовою у вересні 2020 року. За словами міністра освіти Ганни Новосад, школи з навчанням мовами меншин, які належать до Європейського союзу, перейдуть на українську з вересня 2023 року.