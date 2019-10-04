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Русскоязычные школы перейдут на украинский язык со следующего года, - МОН

Новости » Общество    04.10.2019 - 03:13
Русскоязычные школы перейдут на украинский язык со следующего года, - МОН
Фото: Анна Новосад (twitter/bbc)

Школы с языками других нацменьшинств перейдут на украинский в 2023 году

Русскоязычные школы в Украине перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. Об этом сказала министр образования Украины Анна Новосад в эфире телеканала "Прямой".

Что касается школ, где обучение проходит на языках меньшинств, которые относятся к Европейскому союзу, то они должны перейти на украинский язык с сентября 2023 года.

"И тех и тех мы должны к этому переходу подготовить. Однако в школах, которые будут обучать преимущественно на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать родной язык или литературу. Если мы говорим о росийском меньшинстве, то это будет предмет отдельных, плюс можно будет иметь отдельные факультативы", - сказала Носовад.

Относительно языкового вопроса на оккупированных территориях Донбасса, то сейчас у Минобразования нет стратегии по этой теме. По словам Новосад, правительство преимущественно нацелено на решение в первую очередь гуманитарных вопросов.

Напомним, ранее министр образования науки Украины Анна Новосад заявила, что средства для повышения зарплат учителям можно получить за счет "оптимизации" сети школ. По данным министра, средняя стоимость подготовки ученика в Украине составляет 21 тыс. гривен, а в малокомплектных школах она иногда достигает 100 тыс. гривен.

Отметим, ранее представитель президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что внесение поправок в "языковой закон" не исключено.

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