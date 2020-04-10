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В Житомирской области, где неделю горит лес, задержали поджигателей

Новости » Общество     10.04.2020 - 20:36
В Житомирской области, где неделю горит лес, задержали поджигателей
Иллюстративное фото (УНИАН)

Лесной пожар уже неделю пытаются потушить

В Житомирской области лесная охрана задержала двух мужчин, которые жгли траву на территории лесхоза, где уже неделю продолжается пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство лесных ресурсов Украины.

По данным агентства, сегодня вблизи села Рубежовка лесная охрана задержала двух мужчин, один из которых жег поле, а другой - лесополосу. Работники лесничества вызвали правоохранителей, которые задокументировали правонарушения.

"Восьмой день в Народническом районе бушуют лесные пожары. Сотни лесников и спасателей круглосуточно тушат эти пожары. Чтобы обуздать огненную стихию, на помощь приехали работники из соседних лесхозов и спасатели из других областей", - добавили в агентстве.

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что за последние сутки в Украине зафиксировано более 500 пожаров в экосистемах и на открытых территориях. С начала 2019 года спасатели зафиксировали более 16 тысяч случаев возгораний в экосистемах.

Также РБК-Украина писало, что в Закарпатской области полиция сообщила о подозрении местному жителю, который устроил пожар на территории заповедника "Долина нарциссов". Огнем было уничтожено 2,5 га территории с краснокнижными растениями.

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Новости Украины Житомирпожарподжог
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