Президент предложил Раде ужесточить ответственность за поджог травы

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Зеленский предлагает ввести уголовную ответственность

Верховная рада должна усилить наказание за поджог сухой травы в Украине. Об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, глава государства приветствовал увеличение штрафов за сжигание сухой травы в Украине, а также предложил парламенту ввести более жесткое наказание за данное нарушение.

"Я приветствую увеличение штрафов за сжигание сухостоев до 6 тысяч гривен. В то же время я предлагаю парламенту подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия", - заявил он.

Зеленский рассказал, что в этом году количество пожаров в природных экосистемах увеличилось на 30%, а огнем было уничтожено около 20 гектаров территории.

"Это в 4 раза больше, чем пожары в украинских лесах. Из-за вашего "все равно" круглосуточным тушением пожаров занимаются 3,5 тыс. человек и тысяча единиц техники ГСЧС. Результаты вашего "все равно" были заметны даже со спутников NASA", - добавил президент.

В сегодняшнем видеообращении, посвященном теме преодоления COVID-19, Владимир Зеленский сообщил о том, что этого... Опубликовано Офис Президента Украины Пятница, 10 апреля 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировано более 500 пожаров в экосистемах и на открытых территориях. В целом с начала 2019 года спасатели зафиксировали более 16 тысяч случаев возгораний в экосистемах.