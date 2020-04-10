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В Украине за сутки произошло более 500 пожаров в экосистемах

Новости » Происшествия     10.04.2020 - 17:23
В Украине за сутки произошло более 500 пожаров в экосистемах
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

С начала года произошло более 16 тысяч пожаров в экосистемах

В Украине за сутки было зафиксировано свыше 500 случаев возгораний на открытых территориях и в природных экосистемах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным пожарной службы, за сутки произошло 511 пожаров. Всего с начала года спасатели зафиксировали 16 634 случая возгораний, повлекших уничтожение 19 217 гектаров экосистем в Украине.

"Мы в очередной раз призываем всех без исключения граждан - прислушайтесь, наконец, потому что голоса разума, прекратите поджоги! Бесснежная зима и чрезвычайно сухая, ветреная весна превращают каждый такой поджог в масштабный пожар", - заявили в ГСЧС.

В Украине за сутки произошло более 500 пожаров в экосистемах

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области местный житель устроил пожар на территории заповедника "Долина нарциссов". Огнем было уничтожено 2,5 га территории с краснокнижными растениями. Сумма ущерба составляет почти 650 тысяч гривен.

Также РБК-Украина писало, что в Чернобыльской зоне отчуждения до сих пор продолжается ликвидация лесного пожара, который произошел из-за поджога сухой травы. Пожар устроил житель Киевской области. Правоохранители вручили поджигателю подозрение.

В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара С начала года огонь уничтожил почти 18 тыс. гектаров экосистем, - ГСЧС
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