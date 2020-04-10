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У Житомирській області, де тиждень горить ліс, затримали паліїв

Новини » Суспільство     10.04.2020 - 20:36
У Житомирській області, де тиждень горить ліс, затримали паліїв
Ілюстративне фото (УНІАН)

Лісову пожежу вже тиждень намагаються загасити

У Житомирській області лісова охорона затримала двох чоловіків, які палили траву на території лісгоспу, де вже тиждень триває пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство лісових ресурсів України.

За даними агентства, сьогодні поблизу села Рубежівка лісова охорона затримала двох чоловіків, один з яких палив поле, а інший - лісосмугу. Працівники лісництва викликали правоохоронців, які задокументували правопорушення.

"Восьмий день в Народницькому районі вирують лісові пожежі. Сотні лісівників та рятувальників цілодобово гасять ці пожежі. Аби приборкати вогняну стихію, на допомогу з'їхалися працівники з сусідніх лісгоспів та рятувальники з інших областей", - додали в агентстві.

Нагадаємо, раніше у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що за останню добу в Україні зафіксовано понад 500 пожеж в екосистемах та на відкритих територіях. З початку 2019 року рятувальники зафіксували понад 16 тисяч випадків загорянь в екосистемах.

Також РБК-Україна писало, що у Закарпатській області поліція повідомила про підозру місцевому жителю, який влаштував пожежу на території заповідника "Долина нарцисів". Вогнем було знищено 2,5 га території з червонокнижними рослинами.

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