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В Житомирской области напали на депутата от "Слуги народа"

Новина українською → Житомирская область, Среда 31 марта 2021 20:15
В Житомирской области напали на депутата от "Слуги народа" Фото: в Житомирской области напали на депутата (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Житомирской области неизвестные в масках напали на депутата от "Слуги народа" Коростенского городского совета Андрея Недашкивского. Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как сообщается, депутата ждали в подъезде около восьми часов утра. Злоумышленники применили газовый баллончик и пытались побить Недашкивского.

"Такое вызывающее поведение наводит на мысль, что у преступников есть покровители в местной власти, и поэтому уверены в безнаказанности", - говорится в сообщении.

Сам депутат утверждает, что нападение произошло из-за его принципиальной позиции по проблемному вопросу вывоза мусора.

"Я передаю привет "мусорщикам" и уверяю: вы не заставили меня изменить мнение. Ничего у вас не получится", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье напали на депутата областного совета Дмитрия Мастера. Нападавших было четверо. Их личности и местонахождение устанавливаются.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве избили народного депутата Верховной Рады Александра Юрченко.

Кроме того, в Чернигове народный депутат устроил драку.

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