В Житомирской области напали на депутата от "Слуги народа"
В Житомирской области неизвестные в масках напали на депутата от "Слуги народа" Коростенского городского совета Андрея Недашкивского. Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Как сообщается, депутата ждали в подъезде около восьми часов утра. Злоумышленники применили газовый баллончик и пытались побить Недашкивского.
"Такое вызывающее поведение наводит на мысль, что у преступников есть покровители в местной власти, и поэтому уверены в безнаказанности", - говорится в сообщении.
Сам депутат утверждает, что нападение произошло из-за его принципиальной позиции по проблемному вопросу вывоза мусора.
"Я передаю привет "мусорщикам" и уверяю: вы не заставили меня изменить мнение. Ничего у вас не получится", - заявил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье напали на депутата областного совета Дмитрия Мастера. Нападавших было четверо. Их личности и местонахождение устанавливаются.
Также РБК-Украина писало, что в Киеве избили народного депутата Верховной Рады Александра Юрченко.
Кроме того, в Чернигове народный депутат устроил драку.