У Житомирській області напали на депутата від "Слуги народу"
У Житомирській області невідомі в масках напали на депутата від "Слуги народу" Коростенської міської ради Андрія Недашківського. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства.
Як повідомляється, депутата чекали в під'їзді близько восьмої години ранку. Тоді зловмисники застосували газовий балончик і намагалися побити Недашківська.
"Така зухвала поведінка наводить на думку, що у злочинців є покровителі у місцевій владі, і тому впевнені в безкарності", - йдеться в повідомленні.
Сам депутат стверджує, що напад стався через його принципову позицію з проблемного питання вивезення сміття.
"Я передаю привіт "сміттярам" і запевняю: ви не змусили мене змінити думку. Нічого у вас не вийде", - заявив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Запоріжжі напали на депутата обласної ради Дмитра Майстра. Нападників було четверо. Їх особи та місцезнаходження встановлюються.
Також РБК-Україна писало, що у Києві побили народного депутата Верховної Ради Олександра Юрченка.
Крім того, у Чернігові народний депутат влаштував бійку.