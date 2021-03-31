У Житомирській області напали на депутата від "Слуги народу"

У Житомирській області невідомі в масках напали на депутата від "Слуги народу" Коростенської міської ради Андрія Недашківського. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Як повідомляється, депутата чекали в під'їзді близько восьмої години ранку. Тоді зловмисники застосували газовий балончик і намагалися побити Недашківська.

"Така зухвала поведінка наводить на думку, що у злочинців є покровителі у місцевій владі, і тому впевнені в безкарності", - йдеться в повідомленні.

Сам депутат стверджує, що напад стався через його принципову позицію з проблемного питання вивезення сміття.

"Я передаю привіт "сміттярам" і запевняю: ви не змусили мене змінити думку. Нічого у вас не вийде", - заявив він.