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В Запорожье избили депутата облсовета. Нападавших было четверо

Новина українською → Запорожье, Понедельник 01 марта 2021 12:13
В Запорожье избили депутата облсовета. Нападавших было четверо Фото: Дмитрий Майстра (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Запорожье напали на депутата областного совета. Нападавших было четверо, полиция устанавливает их местонахождение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Издание "Depo.Запоріжжя" пишет, что напали на депутата Дмитрия Майстра.

Происшествие случилось утром на улице Школьной, четверо неизвестных избили депутата областного совета. На место происшествия выехало руководство полиции области и следственно-оперативная группа в полном составе.

По предварительным данным, нападавших было четверо. Их личности и местонахождение устанавливаются.

Потерпевшему оказывается медицинская помощь. Решается вопрос правовой квалификации происшествия. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Местное издание пишет, что Майстр - адвокат, был избран в Запорожский облсовет на местных выборах в октябре 2020 года от партии Владимира Буряка "Єднання".

Напомним, ранее в Киеве избили народного депутата Верховной Рады Александра Юрченко.

Также РБК-Украина писало, что в Чернигове народный депутат устроил драку.

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