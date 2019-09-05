В Житомирской области мужчина погиб в результате взрыва боеприпаса

В Житомирской области погиб мужчина от взрыва боеприпаса времен Второй мировой, когда сжигал на своем земельном участке сухую траву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что житель села Ольха Житомирской области сжигал сухую траву на собственном приусадебном участке, и там взорвался боеприпас времен Второй Мировой войны.

"Предварительно установлено, что 69-летний селянин сжигал сухую траву на своем земельном участке, когда взорвался неизвестный предмет. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он погиб на месте происшествия", - проинформировали в полиции.

Сейчас продорлжается осмотр места происшествия для установления причин взрыва.

Фото: место трагедии (zt.npu.gov.ua)

Напомним, во Львове возле входа в отель на проспекте Черновола был обнаружен гранатомет с зарядом. При экспертном исследованим гранатомета было подтверждено, что имеющийся в нем заряд пригоден для взрыва. Возбуждено производство по статьям о незаконном обращении с оружием и теракте.

Как сообщало РБК-Украина, в Ираке на складе с боеприпасами произошел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 13 человек. Сообщается, что склад, на котором взорвались боеприпасы, принадлежит Силам народной мобилизации - шиитской коалиции, которая представляет правительство Ирака и сражается с террористами.