В Ираке произошел взрыв на складе боеприпасов, есть жертвы

Иллюстративное фото (twitter.com/Marinetimes)

Сообщается о минимум 13-ти раненных и одном погибшем

В Ираке на складе с боеприпасами произошел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 13 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Взрыв произошел вечером понедельника, 12 августа, на складе, который расположен к юго-западу от столицы - Багдада. По данным Министерство внутренних дел Ирака, ранения получили от 13 до 26 человек.

Также у местных СМИ появилась информация об одном погибшем. В частности, по обновленным данным Sky News Arabia, пострадали 29 человек.

Отмечается, что склад, на котором взорвались боеприпасы, принадлежит Силам народной мобилизации - шиитской коалиции, которая представляет правительство Ирака и сражается с террористами.

Напомним, 5 августа в Российской Федерации в Красноярском крае произошел пожар на одном из военных складов, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды. Сообщалось, что в результате взрывов пострадали девять человек. Позже в СК РФ подтвердили информацию об одном погибшем в результате ЧП.