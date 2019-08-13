ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ираке произошел взрыв на складе боеприпасов, есть жертвы

Новости » Происшествия    13.08.2019 - 03:45
В Ираке произошел взрыв на складе боеприпасов, есть жертвы
Иллюстративное фото (twitter.com/Marinetimes)

Сообщается о минимум 13-ти раненных и одном погибшем

В Ираке на складе с боеприпасами произошел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 13 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Взрыв произошел вечером понедельника, 12 августа, на складе, который расположен к юго-западу от столицы - Багдада. По данным Министерство внутренних дел Ирака, ранения получили от 13 до 26 человек.

Также у местных СМИ появилась информация об одном погибшем. В частности, по обновленным данным Sky News Arabia, пострадали 29 человек.

Отмечается, что склад, на котором взорвались боеприпасы, принадлежит Силам народной мобилизации - шиитской коалиции, которая представляет правительство Ирака и сражается с террористами. 

Напомним, 5 августа в Российской Федерации в Красноярском крае произошел пожар на одном из военных складов, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды. Сообщалось, что в результате взрывов пострадали девять человек. Позже в СК РФ подтвердили информацию об одном погибшем в результате ЧП.

На военном складе под Ачинском возобновились взрывы, есть пострадавшие В результате взрыва автобомбы в Афганистане пострадали 95 человек
Новости Украины Ираквзрыв боеприпасовБагдадВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь