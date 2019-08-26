Во Львове обнаружили гранатомет у входа в отель

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Возбуждено производство по статьям о незаконном обращении с оружием и теракте

Во Львове возле входа в отель на проспекте Черновола в понедельник, 26 августа, был обнаружен гранатомет с зарядом, пригодным для взрыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области

Сообщение о предмете, похожем на гранатомет, внедалеко от входа в вестибюль отеля "Львов", поступило из службы "102" в Галицкое отделение полиции Львова около 02:40.

"В ходе осмотра указанного месяца происшествия сотрудниками полиции изъят продолговатый цилиндрический предмет, похожий на "РПГ 22 "Нетто" с боевым зарядом внутри", - говорится в сообщении.

При экспертном исследованим гранатомета было подтверждено, что имеющийся в нем заряд пригоден для взрыва.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР и начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Кроме того, поскольку действия неустановленного лица создавали реальную опасность для жизни и здоровья людей и могли нанести значительный материальный ущерб, их дополнительно квалифицировали по ч. 1 ст. 258 УК Украины (террористический акт).

Решается вопрос о передаче уголовного производства по подследственности в следственный отдел Управления СБУ во Львовской области.

Досудебное расследование находится на контроле Львовской местной прокуратуры №1.

Фото: обнаружен возле отеля гранатомет

Напомним, в ночь на 26 августа в Киеве неизвестные выстрелили из гранатомета в фасад здания "Мостостроя". Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания, также повреждены стекла на третьем и пятом этажах.