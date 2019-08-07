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В Житомирской области массово отравились люди

Новости » Происшествия    07.08.2019 - 08:23
В Житомирской области массово отравились люди
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

Они употребляли пищу на поминальном обеде

В селе Зарубинцы Житомирской области отравились 12 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в Андрушевскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 человек. Известно, что 4 августа они употребляли пищу на поминальном обеде, где всего находилось 70 человек.

Напомним, во Львовской области с отравлением были госпитализированы 9 человек. Потерпевшие 4 августа питались на поминках в с. Шумьяч Турковского района - употребляли блюда домашнего приготовления.

Кроме того, в конце июля в ресторане "Княжий двор" в селе Сокольники возле Львова отравились 8 человек. Так, отравились люди, которые праздновали в заведении день рождения и крестины.

Как писало РБК-Украина, впоследствии медики установили причину массового отравления людей в селе Сокольники (Львовская область), которое произошло 31 июля. Так, у больных, которых госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу, медики обнаружили сальмонеллез.

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