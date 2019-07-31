Во Львовской области с отравлением госпитализировали 8 человек

Фото: ресторан, где отравились люди (igotoworld.com)

В ресторане, где произошел инцидент, считают, что люди отравились арбузом

В ресторане "Княжий двор" в селе Сокольники возле Львова отравились 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации.

Отмечается, что в ресторане "Княжий двор" в Сокольниках возле Львова отравились 8 человек, которые праздновали в заведении день рождения и крестины.

"Во Львовский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации во Львовскую областную больницу и инфекционное отделение Пустомытовской больницы пациентов, которые праздновали день рождения и крестины в ресторане "Княжий двор", - говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, посетители ресторана принесли на банкет свой арбуз, не предупредив об этом работников. Как сообщается, в "Княжьем дворе" считают, что люди отравились именно арбузом.

Напомним, в Ровенской области от отравления на свадьбе пострадали по меньшей мере 84 человека. По предварительным данным, 61 человек был госпитализирован, из них 16 - дети. У всех пострадавших обнаружили острую кишечную инфекцию.

Как сообщало РБК-Украина, в селе Лазурное (Херсонская область) в пансионате "Буревестник" отравились 14 детей. Детей с признаками пищевого отравления госпитализировали в инфекционное отделение Скадовской центральной больницы. Это дети в возрасте от 8 до 14 лет.