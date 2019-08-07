У Житомирській області масово отруїлись люди

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Вони вживали їжу на поминальному обіді

У селі Зарубинці Житомирської області отруїлись 12 людей, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, до Андрушівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 12 осіб. Відомо, що 4 серпня вони вживали їжу на поминальному обіді, де всього перебувало 70 осіб.

Нагадаємо, у Львівській області з отруєнням були госпіталізовані 9 людей. Потерпілі 4 серпня харчувались на поминках в с. Шум’яч Турківського району - вживали страви домашнього приготування.

Крім того, у кінці липня у ресторані "Княжий двір" в селі Сокільники біля Львова отруїлися 8 людей. Так, отруїлися люди, які святкували в закладі день народження і хрестини.

Як писало РБК-Україна, згодом медики встановили причину масового отруєння людей в селі Сокільники (Львівська область), яке відбулося 31 липня. Так, у хворих, яких госпіталізували в Львівську обласну інфекційну лікарню, медики виявили сальмонельоз.