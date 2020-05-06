В Житомирской области ликвидирован пожар в заповеднике

По состоянию на сегодня в Житомирской зоне ликвидировали пожар на территории заповедника, а в Киевской области локализовали пожары в лесных массивах Зоны отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в Житомирской области ликвидировано возгорание лесной подстилки на территории Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганська Олевского района. Пожары в лесных массивах на территории Лугинского и Олевского районов локализованы. Сейчас к тушению отдельных очагов тления лесной подстилки, пней и древесины привлечено 94 человека и 28 единиц техники.

Кроме того, пожарные локализовали пожар в лесных массивах Зоны отчуждения. Однако, они продолжили меры по ликвидации отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечены 53 человека и 31 единица техники лесных хозяйств.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области из-за поджога сухой растительности погибла женщина. Со слов очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке.