Пожары в Житомирской и Чернобыльской зоне локализовали

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Сейчас в областях пожарные тушат отдельные очаги тления

По состоянию на сегодня в Житомирской и Киевской областях пожарные локализовали все очаги лесных пожаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в Чернобыльской зоне отчуждения на данный момент все пожары локализованы. Однако, пожарные тушат отдельные очаги тления торфяников в очагах пройденных огнем. К тушению привлечены 210 человек и 74 единицы техники.

А в Житомирской области пожары локализовали вблизи Лугинского и Олевского районов. Кроме того, пожарным удалось укротить 3 очага возгорания лесной подстилки вблизи с. Можари, с. Острова и с. Усово Овручского района. Сейчас огнеборцы оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пней и древесины. К тушению привлечено 114 человек и 28 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области из-за поджога сухой растительности погибла женщина. Со слов очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке.