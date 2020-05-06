У Житомирській області ліквідовано пожежу в заповіднику

Станом на сьогодні у Житомирській зоні ліквідували пожежу на території заповідника, а у Київській області локалізували пожежі у лісових масивах Зони відчуження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, у Житомирській області ліквідовано загорання лісової підстилки на території Поліського природного заповідника поблизу с. Рудня-Перганська Олевського району. Пожежі у лісових масивах на території Лугинського та Олевського районів локалізовані. Наразі до гасіння окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини залучено 94 чоловік та 28 одиниць техніки.

Крім того, пожежники локалізували пожежу у лісових масивах Зони відчуження. Однак, вони продовжили заходи по ліквідації окремих осередків тління торф’яників. До гасіння залучено 53 чоловіки та 31 одиниця техніки лісових господарств.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирській області через підпал сухої рослинності загинула жінка. Зі слів очевидців, бабуся вирішила спалити залишки сухої рослинності на власній присадибній ділянці.