В Житомирской области ликвидировали крупнейший очаг пожара

Пожарные ликвидировали несколько очагов пожаров в Житомирской области. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

В частности, сегодня спасателям удалось ликвидировать пожар лесной подстилки рядом с селом Нагоряны на территории Нагорнянского лесничества. Также вчера удалось потушить крупнейший очаг пожара возле населенных пунктов Выступовичи и Жолудевка.

"За прошедшие сутки, 26 апреля, ликвидирован крупнейший очаг пожара в Овручском районе (Выступовичи - Жолудевка), продолжаются работы на трех локализованных очагах (Островы, Можары, Первомайское)", - сообщили в ГСЧС.

Еще один очаг пожара 24 апреля ликвидировали в Олевском районе. Сейчас спасатели пытаются потушить четыре локализованных очага возле сел Замысловичи, Перга, Озеряны и Пояски.

Напомним, 26 апреля, удалось локализовать очаг пожара рядом с селом Замысловичи Олевского района. Пожар сухой травы, лесной подстилки и древесины в селе продолжается с 23 апреля.

Также сообщалось, что пожары добрались до Харьковской области. В результате возгорания сухой травы и камыша, огонь распространился на 20 га хвойного леса. Пожар локализовали.

РБК-Украина также писало, что пожары в Чернобыльской зоне отчуждения уничтожили более 11 тыс. гектаров леса.