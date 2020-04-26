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В Харьковской области горит хвойный лес

Новости » Происшествия     26.04.2020 - 17:00
В Харьковской области горит хвойный лес
Фото лесной пожар (dsns.gov.ua)

Сейчас пожар был локализован, а угрозы верховому лесу нет

В Харьковской области возгорание сухой травы и камыша распространилось на 20 га хвойного леса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, вблизи поселка Красный Кут Краснокутского района на территории Владимирского лесничества Гутянського лесного хозяйства случился пожар в лесном массиве. Однако сначала загорелась сухая трава и камыш на открытой территории, в результате чего огонь добрался к хвойному лесу.

Как отмечается, к моменту прибытия спасателей, огонь распространился на общую территорию около 20 га. К тушению пожара привлечены 15 пожарных автоцистерн, 85 человек личного состава ГСЧС, 4 пожарные автоцистерны, 1 трактор и 21 работник лесного хозяйства.

В настоящее время пожар был локализован, а угрозы верховому леса нет.

Напомним, в Житомирской области и Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления остатков древесины и сухой травы. К тушению в Киевской области привлекли 1 050 человек и 250 единиц техники. В Житомирской области к тушению привлекли 764 человека и 113 единиц техники.

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