У Житомирській області ліквідували найбільший осередок пожежі

Вогнеборці ліквідували кілька осередків пожеж у Житомирській області. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Зокрема, сьогодні рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу лісової підстилки поблизу села Нагоряни на території Нагорнянського лісництва. Також учора вдалося загасити найбільший осередок пожежі біля населених пунктів Виступовичі та Жолудівка.

"Минулої доби, 26 квітня, ліквідовано найбільший осередок пожежі в Овруцькому районі (Виступовичі - Жолудівка), продовжуються роботи на трьох локалізованих осередках (Острови, Можари, Першотравневе)", - повідомили у ДСНС.

Ще один осередок пожежі 24 квітня ліквідували в Олевському районі. Наразі рятувальники намагаються загасити чотири вже локалізованих осередків біля сіл Замисловичі, Перга, Озеряни та Пояски.

Нагадаємо, 26 квітня вдалося локалізувати осередок пожежі поблизу села Замисловічі Олевського району. Пожежа сухої трави, лісової підстилки та деревини у селі триває з 23 квітня.

Також повідомлялося, що пожежі дісталися Харківської області. В результаті загоряння сухої трави та очерету, вогонь поширився на 20 га хвойного лісу. Пожежу локалізували.

РБК-Україна також писало, що пожежі у Чорнобильській зоні відчуження знищили понад 11 тис. гектарів лісу.