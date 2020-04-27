В Житомирской области локализовали очаг пожара

Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

В Олевском районе пожар продолжался с 23 апреля

В Житомирской области спасатели локализовали очаг пожара вблизи села Замысловичи Олевского района. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на утро 27 апреля продолжается тушение отдельных очагов тления пеньков, травы и древесины.

"26 апреля в 14 часов 20 минут пожар вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Пояскивского лесничества локализован. По состоянию на 7 часов 27 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 27 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 2 человека личного состава и 1 единица техники", - сообщили в МВД.

Также по состоянию на утро 27 апреля спасатели оказывают помощь в тушении очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины Словечанского лесничества. К тушению привлечены 626 человек и 88 единица техники.

Напомним, в селе Замысловичи Олевского района продолжался пожар сухой травы, лесной подстилки и древесины с 23 апреля.

Также РБК-Украина писало, что в Чернобыльской зоне продолжается тушение пожаров в Лубянском, Паришивском, Дитяткивском и Денисовицком лесничествах. При этом основные усилия направлены на локализацию двух очагов в селе Кривая Гора, и селах Рудьки и Буряковка.