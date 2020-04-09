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В Житомирской области от коронавируса умер третий пациент

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 11:16
В Житомирской области от коронавируса умер третий пациент
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Умерла жительница Бердичевского района

В Житомирской области зафиксирован уже третий летальный случай от острой респираторной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Заместитель главы ОГА Наталья Остапченко на брифинге сообщила, что умерла жительница Бердичевского района.

"К сожалению, есть еще один летальный случай в Житомирской области. Умерла 81-летняя женщина с Бердичевского района", - заявила она.

В ОГА рассказали, что 81-летняя женщина заболела еще 28 марта, однако к медикам обратилась 6 апреля. Диагноз COVID-19 подтвердился лабораторным ПЦР-исследованием уже 8 апреля. На следующий день она умерла.

Напомним, РБК-Украина, ссылаясь на Минздрав, писала, что по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 зараженных коронавирусом. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Добавим, президенту Украины Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус. Всем, кто пересекался с нардепом Сергеем Шаховым, который был заражен COVID-19, делали тестирование, в том числе президенту и премьер-министру.

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