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У Житомирській області від коронавірусу помер третій паціент

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 11:16
У Житомирській області від коронавірусу помер третій паціент
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Померла жителька Бердичівського району

У Житомирській області зафіксований вже третій летальний випадок від гострої респіраторної хвороби COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

Заступниця голови ОДА Наталія Остапченко на брифінгу повідомила, що померла жителька Бердичівського району.

"На жаль, маємо ще один летальний випадок у Житомирській області. Померла 81-річна жінка з Бердичівського району", - заявила вона.

В ОДА розповіли, що 81-річна жінка захворіла ще 28 березня, проте до медиків звернулася 6 квітня. Діагноз COVID-19 підтвердився лабораторним ПЛР-дослідженням вже 8 квітня. Наступного дня вона померла.

Нагадаємо, РБК-Україна з посиланням на МОЗ писало, що станом на 9 квітня в Україні 1892 заражених коронавірусом. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.

Додамо, президенту України Володимиру Зеленському робили тест на коронавірус. Всім, хто пересікався з нардепом Сергієм Шаховим, який був заражений COVID-19, робили тестування, в тому числі президенту і прем'єр-міністру.

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