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В Житомирской области от кори умер ребенок

Новости » Происшествия    03.01.2019 - 12:10
В Житомирской области от кори умер ребенок
Иллюстративное фото (из открытых источников)

От кори умер мальчик из города Бердичев

В Житомирской области от кори умер маленький мальчик из города Бердичева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение berdichev.biz.

Как отмечается, во вторник, 1 января, в Житомирской областной детской больнице скончался мальчик из города Бердичев в возрасте примерно 2 года и 8 месяцев. Медики сообщили, что ребенок проходил клиническое лечение от осложнения кори. Умерший ребенок получил первую прививку от кори, но вторую ему не делали, так как он еще не достиг нужного возраста.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 2018 года свыше 54 тысяч украинцев заболели корью. Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой и Черновицкой областях.

Также сообщалось, что в декабре 2018 года Министерство здравоохранения Украины отправило в регионы 392 200 доз вакцин КПК (корь-парорит-краснуха) производства США. Как отмечалось, приоритетной является поставка вакцин в западные области, где зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости корью. Все вакцины качественные и эффективные, преквалификованы Всемирной организацией здравоохранения.

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