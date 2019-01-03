У Житомирській області від кору померла дитина

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Від кору помер хлопчик з міста Бердичева

У Житомирській області від кору помер маленький хлопчик з міста Бердичева. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення berdichev.biz.

Як зазначається, у вівторок, 1 січня, у Житомирській обласній дитячій лікарні помер хлопчик з міста Бердичева віком приблизно 2 роки і 8 місяців. Медики повідомили, що дитина проходила клінічне лікування від ускладнення кору. Померла дитина отримала перше щеплення від кору, але друге їй не робили, так як вона ще не досягла потрібного віку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом 2018 року понад 54 тисячі українців захворіли на кір. Найвищі показники захворюваності зафіксовані у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

Також повідомлялося, що у грудні 2018 року Міністерство охорони здоров'я України відправило в регіони 392 200 доз вакцин КПК (кір-парорит-краснуха) виробництва США. Як зазначалося, пріоритетною є поставка вакцин в західні області, де зареєстровано найвищий рівень захворюваності на кір. Усі вакцини якісні і ефективні, прекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я.