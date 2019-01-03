ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Житомирській області від кору померла дитина

Новини » Надзвичайні події    03.01.2019 - 12:10
У Житомирській області від кору померла дитина
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Від кору помер хлопчик з міста Бердичева

У Житомирській області від кору помер маленький хлопчик з міста Бердичева. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення berdichev.biz.

Як зазначається, у вівторок, 1 січня, у Житомирській обласній дитячій лікарні помер хлопчик з міста Бердичева віком приблизно 2 роки і 8 місяців. Медики повідомили, що дитина проходила клінічне лікування від ускладнення кору. Померла дитина отримала перше щеплення від кору, але друге їй не робили, так як вона ще не досягла потрібного віку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом 2018 року понад 54 тисячі українців захворіли на кір.  Найвищі показники захворюваності зафіксовані у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

Також повідомлялося, що у грудні 2018 року Міністерство охорони здоров'я України відправило в регіони 392 200 доз вакцин КПК (кір-парорит-краснуха) виробництва США. Як зазначалося, пріоритетною є поставка вакцин в західні області, де зареєстровано найвищий рівень захворюваності на кір. Усі вакцини якісні і ефективні, прекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

В Україні зростає кількість хворих на кір У Житомирській області внаслідок ДТП постраждали 7 людей
Новини України ЖитомирКір
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся