В Минздраве назвали число умерших от кори с начала года

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За прошедшую неделю корью заболели 2 652 человека

В Украине с начала 2018 года от кори умерли 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения в Facebook.

По данным Минздрава, показатели заболеваемости корью в Украине остаются высокими. Так, за прошедшую неделю корью заболели 2 652 человека. Кроме того, на прошлой неделе от осложнений вследствие кори умер ребенок в Одессе. В Минздраве отмечают, что это был уже 16-й случай смерти от кори за 2018 год.

В ведомстве призывают родителей обязательно вакцинировать детей, придерживаясь сроков календаря прививок. Сейчас прививаться по календарю могут бесплатно все дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска - военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 декабря в Одесской городской инфекционной больнице от кори умер ребенок. Умершему мальчику был всего год и три месяца, он стал третьим ребенком в Одессе, умерщим от кори с начала 2018 года.

Кроме того, сообщалось, что на Закарпатье в октябре 2018 года от кори умер 12-летний мальчик.