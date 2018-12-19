ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Минздраве назвали число умерших от кори с начала года

Новости » Общество    19.12.2018 - 11:17
В Минздраве назвали число умерших от кори с начала года
Иллюстративное фото (freepik.com)

За прошедшую неделю корью заболели 2 652 человека

В Украине с начала 2018 года от кори умерли 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения в Facebook.

По данным Минздрава, показатели заболеваемости корью в Украине остаются высокими. Так, за прошедшую неделю корью заболели 2 652 человека. Кроме того, на прошлой неделе от осложнений вследствие кори умер ребенок в Одессе. В Минздраве отмечают, что это был уже 16-й случай смерти от кори за 2018 год.

В ведомстве призывают родителей обязательно вакцинировать детей, придерживаясь сроков календаря прививок. Сейчас прививаться по календарю могут бесплатно все дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска - военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики.

В Минздраве назвали число умерших от кори с начала года

Напомним, ранее сообщалось, что 11 декабря в Одесской городской инфекционной больнице от кори умер ребенок. Умершему мальчику был всего год и три месяца, он стал третьим ребенком в Одессе, умерщим от кори с начала 2018 года.

Кроме того, сообщалось, что на Закарпатье в октябре 2018 года от кори умер 12-летний мальчик.

Минздрав заявил о давлении на голосующих на выборах директора Института сердца Минздрав требует объяснений от Института сердца после конфликта с С14
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКорь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь