Помпео потребовал немедленно вернуть в США обвиняемого за шпионаж американца

Фото: Пол Вилан (US Marine Corps website)

Семья американца отвергает все обвинения

Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Майк Помпео потребовал немедленно вернуть на родину задержанного в Москве по подозрению в шпионаже отставного морского пехотинца Пола Уилана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он выразил надежду, что в течение нескольких часов сотрудники консульства будут допущены к нему и смогут узнать больше.

"Мы ясно дали понять, что мы ожидаем узнать больше об обвинениях в адрес Уилана, и если его задержание было незаконным, мы будем требовать его немедленного возвращения", - сказал Помпео.

Ранее в России сообщили, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Москве гражданина Соединенных Штатов по подозрению в шпионаже.

В свою очередь родственники Пола Уилана заявили, что он приехал в Москву на свадьбу.

Семья американца отвергает все обвинения.

"Мы очень озабочены его безопасностью и самочувствием. Он несомненно невиновен, и мы надеемся, что его права будут соблюдены", - рассказал брат.